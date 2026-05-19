إطلاق القمر الصناعي "ناهد 2" المخصص للنساء المثقفات في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقى السيد ستار هاشمي مع السيدة زهرة بهروز آذر، نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، وتحدث معها.

وأعرب هاشمي خلال هذا اللقاء عن تقديره لوجود السيدة بهروز آذر ودورها في الحكومة، قائلاً: "إن وجود السيدة بهروز آذر في الحكومة كان له أثر إيجابي كبير، كما أن رؤيتها المتخصصة والمهتمة بشؤون المرأة والأسرة من شأنها أن تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة للبلاد".

وفي معرض حديثه عن قدرات المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، صرّح قائلاً: "حيثما كان للمرأة حضورٌ فاعلٌ وبارز، فقد تألقت وساهمت بفعالية في تحقيق أهداف الوطن".

وأضاف وزير الاتصالات، في إشارةٍ إلى حضور المرأة في الصناعات المتقدمة في البلاد: "نشهد اليوم حضوراً فاعلاً ومؤثراً للمرأة حتى في أكثر الصناعات تعقيداً، وحيثما أُتيحت لها الفرصة والثقة، تحققت إنجازاتٌ مميزة".

دور المرأة في صناعات الفضاء والتقنيات المتقدمة

وفي معرض حديثه عن المشاريع الاستراتيجية في مجال الفضاء، قال هاشمي: "تم بنجاح وضع القمر الصناعي "ناهد 2"، الذي يتمحور حول المرأة الإيرانية المثقفة والمتعلمة، في مداره، وهو الآن يقدم خدماته، مما يدل على القدرات العالية للمرأة الإيرانية في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة".

اعتبر وزير الاتصالات أن التنمية العادلة لقطاع الاتصالات أحد المحاور الرئيسية لبرامج الوزارة، مؤكدًا أن: "التنمية العادلة لقطاع الاتصالات هي أساس عملنا، وليست مجرد إضافة؛ فالعدالة هي المحور الأساسي لرسم السياسات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ربط القرى وتنفيذ مشروع "إيران الرقمية"

وفي إشارة إلى برامج تطوير الاتصالات الريفية، صرّح وزير الاتصالات قائلًا: "من الأمثلة على هذا النهج تطوير الاتصالات في المناطق النائية من البلاد، ونسعى جاهدين لربط جميع القرى التي يزيد عدد سكانها عن 20 أسرة بشبكة اتصالات عالية السرعة ومستقرة".

كما أعلن هاشمي عن تنفيذ مشروع "إيران الرقمية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مضيفًا: "يهدف هذا المشروع الضخم إلى تدريب متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين الطلاب في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "من خلال تنفيذ هذا المشروع، أتيحت الفرصة لطلاب المناطق الأكثر حرماناً في البلاد للحصول على تعليم متكافئ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يمهد الطريق لتحقيق العدالة التعليمية وتنمية المواهب في جميع أنحاء البلاد".

الإنترنت، منصة التنمية والتقدم في البلاد

وأكد وزير الاتصالات على أهمية الإنترنت في مسيرة التنمية الوطنية، قائلاً: "نسعى جاهدين لتوفير وصول عادل إلى الإنترنت بهدف توفير منصة للتنمية الوطنية، وقد أصبح الإنترنت اليوم بنية تحتية للنمو والتقدم وتقديم الخدمات في مختلف المجالات".

وفي إشارة إلى برنامج ربط مدارس البلاد بشبكة إنترنت عالية السرعة ومستقرة، صرّح قائلاً: "نحن ملتزمون بربط مدارس البلاد بشبكة إنترنت عالية الجودة ومستقرة وعالية السرعة، إلا أن انقطاعات الإنترنت الأخيرة أبطأت وتيرة التنمية في هذا المجال وألحقت الضرر بهذا المسار".

وتابع هاشمي: لقد واجهت العديد من المجالات، بما في ذلك الصحة والصرف الصحي والتعليم والأعمال، العديد من المشاكل والتحديات بسبب انقطاعات الإنترنت، وتركت آثاراً واسعة النطاق على حياة الناس.