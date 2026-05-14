الأدميرال سياري: أمريكا ستخسر في الحرب مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس أركان الجيش الايراني ونائب المنسق العسكري، بالعميد أبوذر قربان شيرودي في مقر منظمة الطيران المدني الإيرانية.

وقال الأدميرال سياري خلال هذا اللقاء: فيما يتعلق بنقل جثامين شهداء سفينة دنا إلى إيران، فإننا نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمنظمة الطيران المدني الإيرانية على مبادرتها وسخائها في هذه العملية، ومساندتها لنا، وهو ما كان له أثر بالغ الأهمية بالنسبة لنا.

في هذا الاجتماع، أشار نائب منسق الجيش، في معرض حديثه عن الجنازة المهيبة لشهداء سفينة دنا، إلى أن حضور الشعب في جنازة شهداء سفينة دنا كان مهيبًا للغاية، مما يعكس تقدير الشعب لشجاعة هؤلاء الأحبة.

وأشار إلى أول وجود للجيش في البحر الأبيض المتوسط، قائلاً: خلال أول وجود للقوة البحرية الاستراتيجية للجيش في البحر الأبيض المتوسط، قال القائد الشهيد: "إن وجودكم لأول مرة في البحر الأبيض المتوسط، رغم كل العقوبات والقيود، هزّ العالم، وعندما تعبرون مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وغير ذلك، ستضجّ دول المنطقة بالأعداء، وهذا مصدر إلهام لدول المنطقة".

في إشارة إلى حرب الولايات المتحدة في فيتنام وفنزويلا، والتي تمكنت من تحقيق أهدافها عبر الاغتيالات والانقلابات والتخريب، أضاف الأدميرال سياري: ستُهزم أمريكا في الحرب مع إيران بفضل شجاعة وصمود القوات المسلحة ودعم الشعب الإيراني، الذي كان حاضرًا دائمًا بكامل عتاده وقدراته الدفاعية، وسيبقى هذا في التاريخ.

واختتم رئيس أركان الجيش ونائب المنسق العام بالإشارة إلى الصمود الاجتماعي العالي للشعب الإيراني في ظل ظروف الحرب المفروضة، قائلاً: إن هذا الصمود العالي للشعب في الظروف الراهنة يُثقل كاهل المسؤولين، وعليهم أن يكونوا ممتنين لهذه الوحدة والتلاحم الوطني للشعب وجهوده الدؤوبة.

