خروج ناقلتي نفط عملاقتين صينيتين من مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الجزيرة"، فإن البيانات الملاحية الصادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركة "كبلر" تُظهر أن ناقلتي نفط عملاقتين صينيتين تحملان 4 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، بعد انتظار دام أكثر من شهرين في الخليج الفارسي، غادرتا اليوم الأربعاء مضيق هرمز.

هذا وحذّر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية (IEA)، امس الثلاثاء، من أن مخزونات النفط العالمية "تنفد بسرعة كبيرة".

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، إن المخزونات التجارية تتناقص بسرعة كبيرة، لأن شحنات النفط والغاز المرسلة من غرب آسيا لا تزال محتجزة بسبب العدوان الأمريكي-الصهيوني على إيران.

حذّر فاتح بيرول في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس، من أنه مع المعدل الحالي للانخفاض، لن يتبقى من المخزونات التي تم جمعها سوى "بضعة أسابيع".

ثم قال: "يجب أن نكون على دراية بهذه الحقيقة، وهي أنها تتناقص بسرعة كبيرة".

بينما تستمر الضغوط على أسواق النفط، وتتناقص المخزونات العالمية بوتيرة غير مسبوقة، كانت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية قد حذّرت سابقاً أيضاً من أزمة طاقة عالمية وشيكة.

