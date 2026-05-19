ترامب كذب مرة اخرى.. الدول العربية تنفي علمها بخطة الولايات المتحدة لمهاجمة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل الهجوم العسكري على إيران بناءً على طلب قادة الإمارات والسعودية وقطر، نفت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الادعاء، مستندةً إلى مصادر في هذه الدول.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أيضاً بأن عدداً من المسؤولين في دول الخليج الفارسي التي ذكرها ترامب أكدوا عدم علمهم بالخطة الوشيكة لمهاجمة إيران التي تحدث عنها.

زعم ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يوم الاثنين أنه تلقى طلباً من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، بتأجيل الضربة العسكرية المقررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي كان من المقرر تنفيذها غداً، وذلك لأن مفاوضات جادة جارية حالياً، وهم يعتقدون، بصفتهم قادة وحلفاء عظماء، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مقبول جداً للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لجميع دول الشرق الأوسط وخارجها.

وتابع قائلاً: "انطلاقاً من احترامي للقادة المذكورين، فقد أصدرت تعليماتي لوزير الحرب بيت هيغسيت، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دانيال كين، والقوات المسلحة الأمريكية بعدم تنفيذ الضربة المقررة غداً على إيران؛ ولكني أيضاً أمرتهم بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران في أي لحظة، دون تأخير، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول".

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بعد هذه التصريحات، نقلاً عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية، أن تأجيل دونالد ترامب للعمل العسكري ضد إيران قد يكون مجرد خداع، وأنه قد يواصل الهجمات.

