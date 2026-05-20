الحرب الإيرانية تُعمّق الهوة بين السعودية والإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكر موقع المونيتور الأمريكي، في معرض حديثه عن الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران، أن بعض الدول العربية في الخليج الفارسي لعبت دورًا مباشرًا وتدريجيًا في المواجهة الإقليمية مع إيران خلال هذه الحرب.

وفي إشارة إلى اتساع الهوة بين السعودية والإمارات خلال هذه الحرب، كتب الموقع أن الإمارات اتجهت نحو تنسيق عملياتي أعمق مع الكيان الصهيوني وواشنطن، بينما وسّعت السعودية مسارها الدبلوماسي مع طهران.

ووفقًا للموقع، تشمل مشاركة أبوظبي في الحرب تبادل المعلومات، والتنسيق في اعتراض الصواريخ، والتعاون مع الكيان الصهيوني في اختيار الأهداف الإيرانية.

أضاف موقع "المونيتور" أن الرياض اتبعت منطقاً مختلفاً، حيث شنت في البداية هجمات سرية، لكنها سارعت إلى تخفيف حدة التوتر بعد ضربات الدفاع الجوي الإيراني، وعلى عكس الإمارات، لم تتعاون مع الكيان الصهيوني في عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وأشار الموقع إلى أن "الحرب كشفت عن خلافات عميقة بين دول مجلس التعاون الخليج الفارسي بشأن إيران، والعلاقات مع إسرائيل، وسلامة الأمن الإقليمي"، مؤكداً أن تحركات الإمارات والسعودية تُظهر عدم وجود تحالف عسكري موحد في الخليج الفارسي ضد إيران.