متحدث وزارة الدفاع: جزء كبير من قدراتنا الدفاعية لم يُستخدم بعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، العميد رضا طلائي، في مقابلة مع قناة "المسيرة" ، تصريحات دونالد ترامب بشأن تدمير قدرات ايران الدفاعية وقال: "لم يكف ترامب عن التبجحات واطلاق الأكاذيب حول تدمير قدراتنا الدفاعية".

وأضاف: "لقد انهارت هيبة أمريكا أمام قواتنا، علما بانه لم يُستغلّ جزء كبير من قدراتنا بعد، واليوم محور المقاومة متماسك وأقوى من أي وقت مضى".

كما صرّح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في مقابلة مع قناة المسيرة: "سنردّ بقوة أكبر على أي عدوان على بلادنا، ونحن على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات".

وأضاف: "على الأمريكيين إما الاستسلام لدبلوماسيتنا وشروطنا، أو لقوتنا الصاروخية".

وقال رضائي أيضًا: "أي عدوان جديد سيزيد من فضيحة ترامب، ولن يعود تاريخ مضيق هرمز إلى سابق عهده، ولن تتمكن أي قوة من إعادة فتحه دون موافقتنا".

وتابع: "نحن بصدد تطبيق نظام قانوني جديد، ونُقرّه في مجلس الشورى الإسلامي، لإدارة مضيق هرمز، وبموجبه لن يُسمح لسفن العدو بالمرور".