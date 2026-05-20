الخارجية الايرانية: يجب محاكمة الآمرين والمرتكبين لجريمة مدرسة ميناب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي، فجر اليوم الأربعاء، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ردًا على مزاعم القيادة المركزية الأمريكية بشأن سبب استهداف مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في مدينة ميناب جنوب ايران واستشهاد أكثر من 170 تلميذا وتلميذة ومعلماتهم: إن مزاعم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأن مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في ميناب كانت ضمن نطاق مركز صواريخ لا أساس لها من الصحة ومضللة تمامًا.

وأضاف: "هذا التشويه الصارخ محاولة واضحة لإخفاء حقيقة الهجمات الصاروخية التي وقعت في 28 فبراير/شباط، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 170 تلميذا وتلميذة ومعلماتهم".

وتابع بقائي: "استهداف مركز تعليمي يعمل خلال ساعات الدوام المدرسي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ومثالًا واضحًا على جريمة حرب".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لا يمكن التستر على الطابع المدني لهذا الموقع بتبريرات فنية أو تلاعب بالألفاظ".

وشدد بقائي قائلًا: "يجب محاسبة القادة والمسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين أصدروا أوامر هذا الهجوم الكارثي ونفذوه، ومحاكمتهم وفقًا للقانون الدولي".

/انتهى/