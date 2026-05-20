هاآرتص: تصريحات ترامب بشأن إيران تُثير استغرابنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلت صحيفة هآرتس الصهيونية عن مصادر في الجيش الصهيوني قولها إنها فوجئت بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه على بُعد ساعات فقط من شنّ هجوم على إيران.

وانتقدت الصحيفة مواقف ترامب التعسفية، وكتبت أن تل أبيب تتوقع أن يكون أي تخطيط لهجوم على إيران منسقًا بشكل مباشر وواسع النطاق معها.

وكتبت صحيفة هآرتس، نقلاً عن مصادر أمنية، أن استئناف الهجمات الأمريكية على إيران سيؤدي حتمًا إلى مشاركة إسرائيل في الحرب.

وفي الوقت نفسه، أعرب التقرير الصهيوني عن شكوكه في إمكانية تحقيق الأهداف الأمريكية الصهيونية المتمثلة في تغيير سيادة إيران بالعودة إلى الحرب.