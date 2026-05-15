بقائي: الخيانة للجار لن تبقى خفية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي نشر رسالة قصيرة باللغة العربية على صفحته في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قال فيها: "مَن خانَ في السرِّ، سیُفضَحُ في العلن".

ويشير بقائي من خلال هذه الرسالة إلى مواقف بعض الدول العربية التي تتواطأ مع أمريكا والكيان الصهيوني في الحرب على إيران، وذلك بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن الكشف عن سفر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، إلى الإمارات. ورغم أن بعض المسؤولين الإماراتيين نفوا هذه الزيارة، إلا أن وسائل إعلام صهيونية زعمت أن هذا النفي جاء خوفاً من رد فعل إيران.

