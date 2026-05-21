اللواء حاتمي: الجيش الايراني على اهبة الاستعداد لتوجيه رد حاسم يليق باقتدار البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الرئيس مسعود بزشكيان، خلال لقائه مع اللواء حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تقديره لشجاعة وتضحيات وأداء القوات المسلحة الإيرانية المتميز، ولا سيما الجيش الباسل، في مواجهة عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأشاد بردود القوات المسلحة الحاسمة والذكية والردعية على أعمال الأعداء.

في هذا الاجتماع، وصف الرئيس دور جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضمان الأمن القومي، وحماية وحدة أراضي البلاد، وتعزيز الردع الدفاعي، بأنه دور حاسم واستراتيجي، وصرح قائلاً: لقد أظهرت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما الجيش المخلص الشعبي الثوري، قوة البلاد الدفاعية من خلال جاهزية عملياتية عالية، وتفوق استخباراتي، وتماسك قيادي، وقدرة قتالية فعالة خلال التطورات والتهديدات الأخيرة، ولم تسمح للأعداء بتحقيق أهدافهم الخبيثة ضد الشعب الإيراني.

وأشار بزشكيان إلى ضرورة مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، مؤكداً: أن الحكومة تقف إلى جانب القوات المسلحة بكل إمكانياتها، وستدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية، والدعم اللوجستي، وتحديث المعدات، وتعزيز البنية التحتية العملياتية، وزيادة قدرة البلاد على الردع.

وأكد الرئيس أيضًا على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة في الأوضاع الإقليمية الحساسة، وأضاف: "إن التماسك الوطني، والجاهزية الدفاعية، والحفاظ على سلطة القوات المسلحة، هي اليوم أهم ركائز أمن البلاد واستقرارها وسلامها في مواجهة التهديدات والحروب المشتركة التي يشنها الأعداء".

وخلال هذا الاجتماع، قدم قائد الجيش الايراني، اللواء امير حاتمي، تقريرًا عن آخر المستجدات العملياتية، والتدابير الدفاعية، ومهام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة عدوان الأعداء وتحركاتهم العدائية. وبوصفه لبعض العمليات والردود التي نُفذت ضد المعتدين، أكد على الجاهزية التامة لمختلف وحدات الجيش في مختلف المجالات.

وأوضح القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملية إعادة تدريب الوحدات وتأهيلها وتعزيز قدراتها القتالية خلال فترة وقف إطلاق النار، وصرح قائلاً: إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال الاستفادة من الخبرات الميدانية، وتعزيز الجاهزية العملياتية، وتحسين التنسيق بين القوات، وتحديث القدرات القتالية والمساندة، على أتم الاستعداد لتقديم رد حاسم وقاطع يليق باقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد أي تهديد أو عدوان أو عمل استفزازي ضد البلاد.

وأكد اللواء حاتمي، مشدداً على الروح الجهادية والثورية والإيثارية التي يتحلى بها أفراد الجيش، أن قوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهبة الاستعداد للتضحية بأنفسهم في سبيل الدفاع عن أمن البلاد واستقلالها وكرامتها ووحدة أراضيها وحماية الشعب الإيراني العظيم، ولن تتردد لحظة في تنفيذ مهامها.