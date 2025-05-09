اللواء موسوي: رفع القدرات العملياتية والجاهزية القتالية المهمة الرئيسية لقوات الدفاع الجوي في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الإيراني اللواء "عبد الرحيم موسوي"، تفقد اليوم الجمعة مجموعة “الشهيد ملكي” للدفاع الجوي في منطقة آبدانان الواقعة في محافظة إيلام (غرب البلاد) لتقييم القدرة القتالية والجاهزية الدفاعية لهذه الوحدة؛ معربا عن ارتياحه لجهود وتضحيات المدافعين عن سماء البلاد على مدار الساعة.

وأكد على الدور الرئيسي للدفاع الجوي في ضمان الأمن القومي وحماية الحدود الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وقال مخاطبا قادة وعناصر مجموعة "الشهيد ملكي" : إن رفع القدرة العملياتية والحفاظ على الجاهزية القتالية في جميع الظروف، هو المهمة الرئيسية لقوات الدفاع الجوي، وبفضل الله، فإن العاملين الغيورين في هذه القوات، بإيمانهم واختصاصهم وحافزهم المثالي، ينفذون هذه المسؤولية والمهمة الخطيرة على أفضل وجه.

كما أكد القائد العام للجيش الإيراني على ضرورة الاهتمام بالتدريب والإفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز القدرات المحلية في مجال الدفاع الجوي؛ قائلا : بالاعتماد على القدرات الداخلية والدأب وجهود القوات المتخصصة، تمكن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تحقيق إنجازات قيمة في مجال الدفاع الجوي، وهي مصدر فخر للنظام الإسلامي.

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