بزشكيان: وسائل الإعلام الصهيونية تمنع الناس من رؤية الحقائق

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، أشار إلى دور ورسالة إدارات العلاقات العامة، قائلاً: "كلما تمكنت إدارات العلاقات العامة من زيادة نفوذها ونطاق عملها، فهذا يعني أنها أدت واجبها ورسالتها بشكل جيد".

وأضاف بزشكيان: "إذا تمكنت إدارات العلاقات العامة لدينا من توسيع نفوذها إلى ما وراء الحدود الجغرافية، وتوسيع نطاق الإعلام والتوعية، فسيحدث أمر مهم".

وتابع رئيس الجمهورية: "اليوم جزء من وسائل الإعلام هي تحت سيطرة الصهاينة، ولا تسمح للناس برؤية الحقائق، ولكن باستخدام الإمكانات المتاحة والفضاء الافتراضي، يمكن لإدارات العلاقات العامة أن تجعل هذا النفوذ أكثر عمقاً واتساعاً، وأن تزيد من مستوى الوعي".

وشدد بزشكيان في ختام كلمته على أن "هذه رسالة عظيمة تقع على عاتق الناشطين في مجال العلاقات العامة".

