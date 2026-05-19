اعتقال عميلين في طهران كانا يعملان بغطاء صحفي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مركز الإعلام لقيادة شرطة العاصمة طهران أعلن أن عملاء شرطة الاستخبارات تمكنوا، بعد عمليات استخباراتية معقدة، من تحديد هوية واعتقال عنصرين نافذين كانا ينشطان في غرب وشمال طهران، وكانا يقدمون أنفسهم بغطاء صحفي.

وأضاف البيان أن هذين الشخصين كانا يستغلان غطاءهما الإعلامي لجمع وإرسال معلومات مصنفة تتعلق بالمراكز الحيوية والحساسة العسكرية والاستخباراتية في البلاد إلى شبكات معادية للدولة.

وحسب الشرطة، فإن أهمية اعتقال هذين العنصرين عالية جداً بالنظر إلى البيانات المكتشفة واتصالاتهما المنظمة مع عناصر داخلية وخارجية، وله دور حاسم في تأمين الأمن الوطني وإحباط التهديدات المحتملة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن قناة الاتصال الآمنة لهذه الشبكة مع غرفة العمليات في الخارج كانت تتم عبر الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وباستخدام معدات "ستارلينك"، كما تم العثور على جهاز استقبال ستارلينك التابع لهذه الشبكة وضبطه أثناء العملية.

وأعلنت الشرطة أن التحقيقات الفنية والاستخباراتية لتحديد هوية أعضاء آخرين والشبكات الداعمة لهؤلاء الأشخاص لا تزال قيد التنفيذ، وأن عملية التحقيق مستمرة.

