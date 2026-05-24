إعدام جاسوس أرسل معلومات عن الصناعات الدفاعية الإيرانية إلى العدو

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "مجتبى كيان"، وهو أحد العناصر المتعاونة مع العدو، الذي كان يرسل خلال حرب رمضان معلومات تتعلق بوحدات الصناعات الدفاعية الإيرانية إلى العدو، تم إعدامه فجر اليوم بعد تشكيل ملف قضائي، وبعد مصادقة محكمة التمييز الوطنية على الحكم، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية.

وبحسب التحقيقات، كان المحكوم عليه يرسل خلال حرب رمضان رسائل متعددة إلى شبكات معادية تابعة للعدو الصهيوني – الأمريكي، تضمنت إحداثيات ومعلومات عن مواقع وحدات إنتاج قطع الغيار المرتبطة بالصناعات الدفاعية الإيرانية.

وكان المحكوم عليه، في ظروف الحرب، يرسل في رسائله إلى الشبكة الموالية للعدو معلومات عن موقع الشركة المرتبطة بالصناعات الدفاعية، ويؤكد في رسالته لعناصر هذه الشبكة، مشيراً إلى اسم رئيس وزراء الكيان الصهيوني: أن يتم إعطاء المعلومات إلى "بي بي".

وقد أقر مجتبى كيان في اعترافاته قائلاً: "بعد إرسال الرسالة إلى القناة الفضائية (المعادية)، عرّفوني على رقم لأرسل المعلومات من خلاله، وقمت بإرسال المعلومات عبر ذلك الرقم".

ويُظهر الفحص الفني للرسائل المتبادلة بين المحكوم عليه وعناصر العدو أنه بعد ثلاثة أيام من إرسال المعلومات، تم استهداف الموقع المشار إليه من قبل العدو وتدميره بالكامل.

وبعد أن أجرى مجتبى كيان اتصالاته بالشبكة الإعلامية المعادية، تم تحديد هويته واعتقاله على الفور.

وعُقدت جلسة محاكمة مجتبى كيان في محافظة البرز، مع مراعاة الضوابط القانونية وبحضور محاميه.

وبعد النظر في القضية، واستناداً إلى الأدلة المتعددة، بما فيها اعترافات المتهم الصريحة في النيابة والمحكمة، وعثور المحكمة على هاتفه ورقمه المحمول اللذين استخدمهما لإرسال ثماني رسائل، من بينها رسائل تتعلق بخصائص موقع إنتاج الصناعات الدفاعية، إلى شبكة معادية، وكذلك علم المتهم ومعرفته التامة بأفعاله وطبيعة الشبكة المعادية التي أرسل إليها الرسائل المحتوية على معلومات، فقد حكمت المحكمة على مجتبى كيان استناداً إلى المادة الأولى من قانون "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية لأمن ومصالح البلاد"، بتهمة القيام بأنشطة استخباراتية لصالح الكيان الصهيوني وأمريكا، بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته.

وبعد استئناف المتهم، نظرت محكمة التمييز الوطنية في القضية، واستناداً إلى الوثائق والأدلة الموجودة في الملف، وبعد رفض الاستئناف، صادقت على الحكم.

وقد نُفذ الحكم الصادر بعد استكمال الإجراءات القانونية فجر اليوم، وأُعدم مجتبى كيان.

/انتهى/