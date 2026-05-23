استقالة أخرى مثيرة للجدل: مواقف غابارد السابقة ضد إدارة ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء توقعت وسائل الإعلام الأمريكية سابقًا رحيل تولسي غابارد، المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية، من إدارة ترامب بسبب خلافات في الرأي معه. بينما أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر مطلع، أن البيت الأبيض أجبرها على الاستقالة.

ويتناقض موقف غابارد في جلسة استماع الكونغرس في مارس/آذار مع ادعاء ترامب الكاذب بأن إيران كانت "تهديدًا وشيكًا" قبل أن تشن الولايات المتحدة وتل أبيب هجماتهما. وكان ترامب قد أشار سابقًا إلى وجود خلافات مع غابارد حول نهجهما تجاه إيران، وقال في مارس/آذار إن غابارد أكثر تسامحًا مع طهران.

وتُعدّ مواقف غابارد الداعمة لروسيا، لا سيما فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، جديرة بالذكر أيضًا. كما أنها كانت من أشد منتقدي التدخل العسكري الأمريكي الممتد لعقود.

أفاد موقع أكسيوس أيضًا أن تولسي غابارد تخوض صراعًا سريًا مع وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) منذ أشهر بشأن رفع السرية عن عدد من الملفات.

وتُعدّ غابارد رابع امرأة تغادر إدارة ترامب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد وزيرة العدل بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ووزيرة العمل لوري تشافيز-ديرمر.

وكانت غابارد قد ترأست المركز الوطني للاستخبارات، الذي يُشرف على جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية، منذ عودة ترامب إلى السلطة مطلع العام الماضي. ووفقًا لبيانات معهد بروكينغز، شهدت إدارة ترامب الثانية معدل دوران واستقالة مرتفعًا نسبيًا بين كبار موظفيها. وبلغ معدل الدوران الإجمالي بين فريقها الأساسي من المستشارين 34%، وتم إلغاء 23 من أصل 68 منصبًا رفيعًا.

وقد بررت غابارد استقالتها بظروف صحية لزوجها للتغطية على حقيقة الأمر.

