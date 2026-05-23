الخارجية الإيرانية : الإجراءات الأمريكية ضد كوبا تهدف إلى الترهيب والابتزاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية شددت على أن هذه الإجراءات تمثل نموذجا آخر لانتهاك القانون وسياسة البلطجة الأمريكية، التي ينبغي أن تدان من قبل جميع الدول والأمم المتحدة.

وجاء ذلك في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، حيث أدانت بشدة التدخلات المستمرة للهيئة الحاكمة الأمریکیة في الشؤون الداخلية لكوبا، والعقوبات غير القانونية، والإجراءات الاستفزازية، والضغوط السياسية، والتهديدات العسكرية ضدها.

وأضاف البيان : إن العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية المفروضة على كوبا منذ عام 1960م عقب ثورة الشعب الكوبي، والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم، تعدّ انتهاكا لسيادة هذا البلد ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الأساسية، ولا سيما مبدأ احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما تسببت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للشعب الكوبي وأضرار اقتصادية واسعة النطاق لهذا البلد.

وتابع البيان : إن العقوبات الأمريكية غير القانونية واللاإنسانية ضد كوبا خلال الأعوام الـ 66 الماضية ــ والتي تعدّ أطول نظام عقوبات مفروض على دولة واحدة ــ تعتبر بسبب آثارها وتداعياتها الواسعة على حقوق الإنسان للشعب الكوبي، جريمة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة الهيئة الحاكمة في الولايات المتحدة على ارتكاب هذه الجرائم.

کما جاء في هذا البيان : إن إجراءات الهيئة الحاكمة في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة في تکثیف العقوبات وفرض حصار بحري على كوبا، إلى جانب إطلاق مزاعم استفزازية ولا أساس لها ضد هذا البلد، في خطوة تهدف بشكل واضح إلى ترهيب الحكومة الكوبية وابتزازها، تمثل نموذجا آخر لانتهاك القانون وسياسة البلطجة الأمريكية، الأمر الذي ينبغي أن يدينه جميع الدول والأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في ختام بيانها : إنه لا شك أن إرادة الشعوب في الحفاظ على استقلالها وكرامتها الوطنية لا يمكن كسرها بالعقوبات والتهديدات؛ معربة عن تضامن إيران الكامل مع حكومة وشعب كوبا وشددت على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات، وإنهاء الإجراءات القسرية الأحادية ضد الدول النامية.