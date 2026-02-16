الخارجية الإيرانية تدين الأعمال الأمريكية غير القانونية واللاإنسانية ضد الشعب الكوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان "بقائي" بشدة تصعيد الحصار الاقتصادي على كوبا والضغط الممارس على هذا البلد وأعرب عن تضامنه مع شعب وحكومة كوبا.

وأشار في معرض حديثه عن الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة الأمريكية على كوبا لأكثر من 64 عاماً والذي أسفر عن عواقب إنسانية ومادية واسعة النطاق على هذا البلد وأدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الكوبي، قائلاً:لا شك أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوبا تُعدّ انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا سيما حق الشعوب في تقرير مصيرها ومبدأ احترام السيادة الوطنية للدول وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف: يجب محاسبة الولايات المتحدة على انتهاكها المستمر والمنهجي لهذه المبادئ والقواعد، فضلًا عن انتهاكاتها الواسعة النطاق لحقوق الإنسان للشعب الكوبي والتي ترقى إلى ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

