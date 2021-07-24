روسيا ترسل مساعدات إنسانية وطبية إلى كوبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، "بتكليف من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، تقوم طائرات نقل عسكرية بإيصال مساعدات إنسانية إلى كوبا.. حيث أقلعت طائرتان من طراز An-124 Ruslan تابعة لوزارة الدفاع الروسية من مطار Chkalovsky بالقرب من موسكو إلى وجهتها في كوبا".

وأضاف البيان ستقوم طائرات النقل العسكرية بإيصال مساعدات إلى كوبا تقدر حمولتها بـ88 طنا، وتحتوي على الطعام ومستلزمات طبية وأكثر من مليون قناع (كمام) طبي.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عقوبات مالية على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا، وعلى وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، على خلفية ما قالته "قمع التظاهرات السلمية والمؤيدة للديمقراطية" في كوبا.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول المصرفية للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات في الولايات المتحدة، وفرض حظر على الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وشهدت كوبا يوم 11 يوليو أول مظاهرات طالت 10 بلديات، وقالت وسائل إعلام محلية إن المشاركين فيها أثاروا أعمال شغب ونهبوا محلات تجارية.

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