تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد القادة المسلحين في محاولة الانقلاب الفاشلة قي يناير

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه خلال محاولة الانقلاب الأمريكية – الصهيونية التي وقعت في 8 و9 يناير 2026، وما تلاها من أعمال تخريبية ومعادية للأمن من قبل العناصر الإرهابية التابعة للعدو، لحقت أضرار واسعة بالبلاد، واستشهد الآلاف من المواطنين الأبرياء وقوات حفظ الأمن.

كما عملت هذه العناصر، في دورها كقوات مشاة للعدو، على توفير الذريعة والأرضية المناسبة لعدوان العدو وأعماله العدائية ضد البلاد.

يُعد عباس أكبري فيض آبادي أحد القادة المسلحين لأعمال الشغب في مدينة نائين بمحافظة أصفهان، وكان له دور مهم في الهجوم على مبنى المحافظة ومراكز تأمين الأمن وكذلك المراكز الخدمية.

فقد قام المتهم، مستخدماً مسدساً عسكرياً كان بحوزته، مع مجموعة أخرى من مثيري الشغب، بمهاجمة مبنى محافظة نائين، وإطلاق النار باتجاه عناصر حفظ الأمن.

واستناداً إلى الوثائق والصور الموجودة في الملف، فقد تواجد المتهم مسلحاً في الشارع وأطلق النار باتجاه قوات حفظ الأمن.

وبعد تحديد هوية عباس أكبري واعتقاله، تم تشكيل ملف قضائي بحقه، وبدأت إجراءات النظر في اتهاماته.

حوكم عباس أكبري بتهم: المحاربة، والتدمير العمدي للممتلكات العامة بهدف مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، والإخلال بالنظام والأمن العام، والتجمهر والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي للبلاد.

وبعد عقد جلسات المحكمة والاستماع إلى دفاعيات المتهم ومحاميه، ونظراً لاعترافات المتهم بحمله مسدساً عسكرياً ، وتواجده في الشارع، وإقدامه على إطلاق النار، وهي من أوضح حالات حمل السلاح بقصد قتل الأشخاص، وبما تسبب في انعدام الأمن في المكان، وكذلك الفيديو الموجود للحظة إطلاق النار، وتقرير الجهة الأمنية عن ضبط السلاح من منزل المتهم، تم إثبات إجرام عباس أكبري، وحكم عليه بالإعدام.

وبعد استئناف عباس أكبري، تم النظر في القضية لدى محكمة التمييز الوطنية . ووفقاً لقرار محكمة التمييز، فإن حكم المحكمة صدر بناءً على الأدلة والوثائق واعترافات المتهم، ولا مطعن عليه.

وبعد مصادقة محكمة التمييز على الحكم، تم إعدام عباس أكبري فيض آبادي (نجل علي) فجر يوم الاثنين 25 مايو 2026 .

