الدفاعات الجوية الايرانية تسقط طائرة مسيّرة معادية فوق مياه الخليج الفارسي باستخدام انظمة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أشهدت منطقة الخليج الفارسي خلال الساعات القليلة الماضية استعراضًا لقدرات الدفاع الإيرانية. فقد استهدفت القوات المسلحة الإيرانية طائرة مسيّرة معادية ودمرتها فوق المياه الاستراتيجية للخليج الفارسي باستخدام أنظمة حديثة وصواريخ "آرش كمانغير".

وتحمل هذه العملية، التي نُفذت بنظام بتقنية التخفي، رسالة واضحة وقوية من طهران. وقد أكد مسؤولون معنيون: "هذه إشارة منا بأنه لا يمكن لأي طائرة مسيّرة متخفية أن تسيطر على سماء الخليج الفارسي بعد الآن". ويؤكد هذا العمل مجددًا سيادة إيران وأمنها المطلق على المجال الجوي للخليج الفارسي، وجاهزية قواتها الدفاعية للتصدي لأي عدوان. ولا تزال التفاصيل الفنية والتشغيلية لهذا النظام الجديد سرية.

وفي نفس الوقت، تستمر حركة الملاحة في مضيق هرمز الحساس بتنسيق دقيق. من المتوقع أن تُكمل جميع السفن التي سبق لها الحصول على التصاريح اللازمة للمرور مسارها في كلٍ من قناتي الدخول والخروج لهذا الممر الدولي بحلول نهاية الليلة. يُظهر هذا التوجه مدى أمن وكفاءة مراقبة حركة الملاحة البحرية في أحد أكثر مناطق العالم حساسية.

