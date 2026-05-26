٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٣٩ ص

هآرتس: دول المنطقة تأخذ التحالف مع إيران بعين الاعتبار

أشارت صحيفة عبرية إلى تراجع ثقة دول المنطقة بالولايات المتحدة، وميلها نحو إيران، وذلك في أعقاب الحرب الأخيرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "هآرتس" العبرية ذكرت في تقرير لها أن "الحرب على إيران أدت إلى انخفاض ثقة دول المنطقة بالأمريكيين. كما يُنظر الآن إلى إسرائيل على أنها العامل الذي جر المنطقة إلى صراعات مدمرة ومكلفة".

وأضاف التقرير: "لقد أدركت الدول العربية في الخليج الفارسي الآن أن لا يمكنها الاعتماد على أمريكا، وهي تبحث عن تحالفات دفاعية جديدة، بما في ذلك مع إيران".

من جانبها، كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في هذا السياق: "ما يثير القلق هو أن قوة إيران تعززت خلال الحرب، بينما ضعفت إسرائيل وأمريكا. كان لدى تل أبيب وهم بسقوط النظام الإيراني أثناء الحرب، لكن هذا الوهم لم يتحقق".

