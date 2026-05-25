بعد كسرها الحصار البحري الأمريكي, ناقلة نفط عراقية تتجه إلى الصين

أفادت وكالة مهر للأنباء، ووفقاً لبيانات تتبع السفن، فإن الناقلة العملاقة "إيغل فيرونا" غادرت خليج عمان ودخلت بحر العرب، وهي تحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام العراقي في طريقها إلى الصين.

وبحسب قاعدة البيانات البحرية "إكواسيس"، فإن الناقلة "إيغل فيرونا" مملوكة لشركة "AET Inc PTE Ltd" الماليزية ومقرها سنغافورة.

وتظهر بيانات التتبع أن الناقلة حمّلت شحنتها في 28 فبراير الماضي من محطة البصرة النفطية، وهي تتجه حالياً إلى ميناء نينغبو الصيني، ومن المقرر أن تصل إلى وجهتها في 12 يونيو القادم.

وجاء خروج هذه الناقلة العراقية بعد تحرك سفينة "الحمرا"، وهي ناقلة غاز طبيعي مسال، والتي حملت أول شحنة من الوقود فائق التبريد من الخليج الفارسي منذ بدء الحرب على إيران، متجهة إلى الهند.

يُذكر أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت قد أعلنت في وقت سابق أن 33 سفينة، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفناً تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد حصولها على التراخيص اللازمة من البحرية الإيرانية.

