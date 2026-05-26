العميد شكارجي: إذا تعرضنا للهجوم، فإن هجماتنا ستكون أشد وأقسى وأقوى

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال العميد شكارجي: "الرد على أي عدوان جديد سيكون مختلفاً عما كان عليه سابقاً، وسيواجه الأعداء بالتأكيد بمفاجآت وتكتيكات جديدة، وإذا دخلت المنطقة في جولة أخرى من الحرب، فإن الهجمات الإيرانية ستتجاوز حدود المنطقة وستكون أشد وأقسى وأعنف وأقوى من الحربين السابقتين".

وأضاف: "إذا اندلعت الحرب مجدداً وتم منع صادرات إيران، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستمنع خروج النفط من المنطقة بأسرها".

وتابع الناطق العسكري الإيراني: "فيما يتعلق بمضيق هرمز، فإن إيران، بهدف تحقيق الأمن وحماية التجارة والاقتصاد الدوليين، ستدير هذا الممر المائي الحيوي بحزم وقوة".

/انتهى/