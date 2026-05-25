الجمارك الروسية: حجم التجارة مع إيران سجل نموا بنسبة 20%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب "بيكاليف"خلال لقائه بالسفير الإيراني لدی روسیا "كاظم جلالي"، عن أمله في أن يشهد العام الجاري قفزة في حجم التبادل التجاري من خلال تفعيل كافة المسارات التجارية بين البلدين.

ووصف رئيس مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، إيران بأنها "شريك استراتيجي" لروسيا، مؤكداً أن التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاع الجمركي، آخذ في التطور.

وأعرب عن استعداد الجمارك الروسية لتسهيل الإجراءات الجمركية وإزالة العوائق التجاريةِ بين إيران وروسيا.

من جانبه، أعرب السفير الإيراني عن شكره لدعم روسيا لإيران خلال فترة "الحرب المفروضة" من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد البلاد، مؤكداً أن إيران تدافع بقوة عن مصالحها الوطنية.

وأعرب عن أمله في أن يسود الأمن والاستقرار في المنطقة قريباً.

وشدد جلالي على أن التعاون الجمركي يمثل ركيزة أساسية لتطوير التجارة بین البلدین، واصفاً مؤشرات النمو الحالية في التبادل التجاري بأنها "واعدة ومبشرة".