وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت المنظمة، في بيانها الصادر لمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة التبغ"، إلى أن ترشيح حجة الاسلام "خسروبناه" جاء لقاء جهوده في تحويل ملف مكافحة التدخين من قضية علاجية إلى أولوية في "الخريطة الهندسية الثقافية" للبلاد.

وذكرت الصحة العالمية ايضا أن أبرز الإنجازات كان إعداد وثيقة شاملة للوقاية الثقافية والاجتماعية من تعاطي التبغ، والتي أسهمت لأول مرة في تحقيق تنسيق دقيق بين الأجهزة الثقافية والتعليمية والتنفيذية، مع التركيز على حماية الأجيال الشابة ومواجهة الترويج لمنتجات التبغ الجديدة مثل السجائر الإلكترونية.

وقالت المنظمة في بيانها ايضا : إن هذا التكريم يعكس نجاح إيران في تحديد تكتيكات صناعة التبغ بدقة ومواجهة ثقافتها الزائفة، والتي تم استهدافها بعناية في وثيقة أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

واوضحت : إن نقطة التحول في هذه الأنشطة، والتي حظيت باهتمام خاص من المقيمين الدوليين، هي الموافقة على الوثيقة الشاملة "القضايا والاستراتيجيات والإجراءات الوطنية وتقسيم العمل في مجال الوقاية الثقافية والاجتماعية من استخدام التبغ في البلاد" وإصدارها.

كما سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء عبر بيانها على دور حجة الاسلام "خسروبناه" في تحقيق تقسيم دقيق للعمل المؤسسي وفق النقاط التالية:-

1- تحديد مهام معينة لوزارات التربية والتعليم، والعلوم، والثقافة والإرشاد الإسلامي، وهيئة الإذاعة الإيرانية لحماية جيل الشباب.

2- التركيز على الوقاية الثقافية: نقل التركيز في مكافحة التبغ إلى البيئات التعليمية والتدريبية لتحييد جاذبية المنتجات الجديدة (مثل السجائر الإلكترونية).3. مراقبة تنفيذ الموافقات: تفعيل آليات مراقبة والإشراف على موافقات المجلس في مجال الصحة الاجتماعية، مما أدى إلى انخفاض تأثير الإعلان غير المباشر عن التبغ في المنتجات الثقافية.

إلى جانب حجة الاسلام "خسروبناه"، يُعدّ "بهزاد ولي زادة" من الشخصيات البارزة التي تم تقدريها ايضا في هذا المجال، وقد ساهم هذا النجاح الدولي، الذي يُعزى إلى وثائق استراتيجية ومتابعة دؤوبة من أمانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية في السنوات الأخيرة، في تعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حيث الدبلوماسية الصحية والإدارة الثقافية للأضرار الاجتماعية على مستوى العالم.