  1. إيران
  2. المجتمع
٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١:٥١ م

قاليباف: نعتبر رسالة قائد الثورة الاسلامية منارةً للمستقبل وخارطة طريق للبرلمان الثاني عشر

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي اعرب عن تقديري وامتناني لقائد الثورة الاسلامية على رسالته الاستراتيجية والمُلهمة لأعضاء البرلمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال محمد باقر قاليباف نعتبر قائد الثورة الاسلامية بمثابة خارطة طريق للبرلمان الثاني عشر. ونسعى جاهدين لأن تُركز أعمال البرلمان على بث الأمل وبناء مستقبلٍ مُشرق من خلال رسم مسارٍ مُستدام لاقتصاد الشعب ومعيشته.

وأكد: لعلّ جوهر رسالة قائد الثورة يكمن في التأكيد على نقطة التحوّل في تجلّي رسالة الشعب في أعضاء البرلمان، حيث وجدنا من واجبنا تنظيم أداء مسؤوليتنا على مستوى الأمة الإيرانية الحبيبة. إنّ تعريف البرلمان بأنه "الحصن الأمامي للتغيير" يُلقي على عاتقنا مسؤولية جسيمة، تستلزم منّا "مضاعفة جهودنا ومبادراتنا" لتسريع وتعميق التشريعات والرقابة على مسار "رسم ملامح مستقبل إيران الإسلامية".

وأضاف: نُعلن له وللشعب الكريم أننا سنسعى جاهدين لضمان أن تكون لأعمال البرلمان "علاقة مباشرة وواضحة" بقضايا البلاد الرئيسية واحتياجات الشعب، وأن نركّز على "بثّ الأمل وبناء المستقبل" من خلال رسم مسار مستقر للاقتصاد وسبل العيش.

/انتهى/

رمز الخبر 1971235
محمدرضا غفاری

