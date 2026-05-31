أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الجدد يؤدون اليمين الدستورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقدت جلسة افتراضية لمجلس الشورى الإسلامي برئاسة محمد باقر قاليباف، بمشاركة 187 نائباً عبر الإنترنت و14 نائباً حضورياً.

وفي هذه الجلسة، التي كانت الأولى في السنة الثالثة من الدورة الثانية عشرة للبرلمان، والتي عُقدت بحضور رئيس المجلس محمد باقر قاليباف، أدى أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الجدد اليمين الدستورية.

نص قسم هيئة الرئاسة كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العلي القدير، بصفتي عضوًا في هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، أمام القرآن الكريم، أنني سأبذل قصارى جهدي لتطبيق اللوائح الداخلية لمجلس الشورى الإسلامي بنزاهة تامة في أداء واجباتي، وأنني سأمتنع عن أي عمل يخالف هذه اللوائح."

في 27 يونيو، وخلال انتخابات هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي في السنة الثالثة من الدورة الثانية عشر، حدد أعضاء البرلمان التشكيلة الجديدة للهيئة.

وبناءً على ذلك، انتُخب محمد باقر قاليباف رئيسًا للبرلمان بحصوله على 235 صوتًا من أصل 271 صوتًا.

انتُخب علي نيكزاد نائباً أولا لهيئة الرئاسة بحصوله على 143 صوتاً، وانتُخب حميد رضا حاجي بابائي نائباً ثانياً لهيئة الرئاسة بحصوله على 100 صوت.

كما أُعيد انتخاب أمناء هيئة رئاسة الدورة الثالثة لانتخابات هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في دورته الثانية عشرة، على النحو التالي:

1. محمد رشيدي: 169 صوتًا

2. روح الله متفكر آزاد: 138 صوتًا

3. فرشاد إبراهيم بور: 113 صوتًا

4. مجتبى بخشيبور: 110 أصوات

5. أحمد نادري: 109 أصوات

6. سمية رفيعي: 105 أصوات. أما أسماء المراقبين فهي كالتالي:

1. حجة الإسلام علي رضا سليمي: 170 صوتًا

2. عباس غودارزي: 117 صوتًا

3. سيد جليل مير محمدي: 118 صوتًا

