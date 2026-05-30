قاليباف يهنئ منتخب السيدات الايراني للكرة الطائرة بإحراز لقب بطولة "كافا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف" في رسالة منتخب السيدات الإيراني للكرة الطائرة بإحراز لقب بطولة آسيا الوسطى (كافا).

وجاء في رسالته بهذه المناسبة: إن استمرار النجاحات التي يحققها منتخب السيدات الإيراني للكرة الطائرة وإحرازه لقب بطولة "كافا" للمرة الثانية على التوالي، يبشر بمستقبل واعد للرياضة النسائية في البلاد ويعد دليلا على نمو وازدهار الطاقات البشرية في إيران العزيزة.

واضاف: إن هذا الإنجاز القيم يتجاوز كونه لقبا رياضيا، إذ يعكس الإمكانات الواسعة التي تتمتع بها المرأة الإيرانية في الميادين التنافسية، ويجسد ثمرة سنوات من الجهد والتخطيط والإيمان بقدرات الجيل الشاب في البلاد. كما أن هذا النجاح من شأنه أن يشكل حافزا للفتيات الإيرانيات الموهوبات للمشاركة بصورة أوسع في ميادين التميز والتقدم.

وختم رئيس مجلس الشورى الإسلامي رسالته بالقول: أتقدم بالتهاني بهذه البطولة إلى لاعبات المنتخب الوطني للكرة الطائرة، والجهاز الفني، وعائلات الرياضيات الكريمات، والشعب الإيراني العزيز، كما أعرب عن تقديري للجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالرياضة النسائية، آملا أن نشهد استمرار هذا المسار الواعد وتحقيق إنجازات أكبر على الساحات الدولية.