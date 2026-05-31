نائب رئيس البرلمان الايراني: سنُفشل الحصار الاقتصادي للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حاجي بابائي خلال جلسة المجلس والتي عُقدت صباح اليوم عبر الفيديو، اعتبر أن التخطيط للأشهر المقبلة يجب أن يكون على افتراض استمرار الحصار، ولا ينبغي التأثر بأي رفع مرحلي محتمل للحصار من قبل العدو، واضاف: "سنحاصر الحصار الاقتصادي للعدو، ويجب علينا متابعة وتفعيل المسارات البديلة والممرات البرية بقوة".

وأكد قائلاً: "استيراد ما لا يقل عن 50% من احتياجات البلاد عبر استيراد السلع الأساسية من الموانئ الشمالية، والذي بدأ تنفيذه، يجب أن يستمر بقوة، ويتمتع التوفير المستدام للسلع الأساسية، باعتباره أهم عنصر في الأمن الاقتصادي في ظل الحصار البحري ".

وأشار إلى تعطيل 80% من الواردات السنوية البالغة 40 إلى 45 مليون طن بسبب الحصار البحري من قبل العدو، قائلاً: "من الضروري، من خلال تحديد الأولويات، العمل على تحييد الحصار البحري فيما يتعلق بالسلع التي تحتاجها البلاد، وذلك بالترتيب التالي: السلع الأساسية، والسلع الضرورية لاستمرار الأنشطة الإنتاجية للبلاد بما في ذلك المواد الخام وآلات ومعدات الورش الإنتاجية، وغيرها من العناصر المهمة، مع تحديد أولويات الدول ومنافذ التوريد التي توفر هذه السلع، وتعزيز طرق الاتصال وأنظمة النقل البحري والبرّي والجوي، والمساعي الدبلوماسية، وإزالة عقبات الدخول والإفراج الجمركي والتخزين المؤقت للسلع".

وتابع حاجي بابائي قائلاً: "بالتوازي مع استبدال ممرات الدخول، يُتوقع، نظرًا لامتلاكنا خبرة كافية على مدى سنوات طويلة من الحصار، أن يتم توفير تدابير وإجراءات وترتيبات تمكن من تأمين جزء من السلع المطلوبة عبر المسار البحري الجنوبي والموانئ المهمة للبلاد، من خلال الالتفاف على الحصار وتقليل تأثيره العملياتي".

وأكد قائلاً: "بالتوازي مع إنشاء وتعزيز الطرق البديلة للاستيراد، يجب تهيئة الظروف لتصدير 120 مليون طن من السلع من البلاد، خاصة للسلع ذات الوزن الأقل والقيمة الأعلى".

وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "السلع الأساسية المطلوبة التي يتم تأمينها عبر الاستيراد تبلغ حوالي 25 مليون طن، ومن أهم بنودها الذرة وفول الصويا وكسب فول الصويا والقمح والزيت والأرز والشعير، ومن بينها تحظى الذرة وفول الصويا وكسب فول الصويا والزيت بأهمية خاصة بسبب ضآلة الإنتاج المحلي".

وتابع حاجي بابائي قائلاً: "من المهم جدًا حل مشاكل نقل البضائع البرّية (السكك الحديدية والطرق) إلى البلاد، بما في ذلك إمكانية النقل الترانزيتي المباشر، عبر الجهاز الدبلوماسي وبالتشاور اللازم مع الأجهزة المسؤولة عن النقل في بلدان المنشأ، كما يتم التأكيد على التركيز على عمليات تفريغ وتحميل البضائع الإيرانية في عمان وباكستان وتركيا، ثم نقلها عبر الطرق البرّية والسكك الحديدية والبحرية".