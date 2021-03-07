تخصيص 6 مليار دولار بقيمة 4200 تومان للسلع الاساسية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المساعد الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اسحاق جهانغيري" ثمن جهود البنك المركزي الايراني على تخصيص عشرة مليارات دولار من النقد الأجنبي للسلع الأساسية العام الجاري وتخصيص ستة مليارات دولار بقيمة 4200 تومان للدولار الواحد للسلع الأساسية التي تحتاجها البلاد في الاشهر الستة الاولى من العام المقبل.

ودعا جهانغيري الى اطلاع الرأي العام على وضع الاسواق وطمأنة المجتمع بوجود السلع الاساسية في البلاد في ظل الوضع الراهن وشدد على توزيع هذه السلع بالاسعار المعتمدة في كافة المحافظات والمدن.

كما أكد جهانغيري على المحافظين في المحافظات الحدودية إلى توفير التسهيلات والشروط اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والفاكهة التي يحتاجها الأهالي عبر الأسواق الحدودية وبمساعدة التعاونيات الحدودية، وتنسيق ومراقبة عمليات الاستيراد.

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