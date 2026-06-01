  الاقلیمیة
  غرب آسیا
٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:١٠ ص

وزير دفاع الاحتلال: سنبقى في قلعة بوفورت كجزء من المنطقة الأمنية الجديدة للجيش

أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن القوات ستبقى متمركزة في قلعة بوفورت الاستراتيجية، كجزء من المنطقة الأمنية الجديدة للجيش في جنوب لبنان وفقا لما نقلته تايمز اوف اسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال كاتس، خلال مراسم تأبين شهداء حرب لبنان الأولى عام ١٩٨٢: "بعد ستة وعشرين عامًا من الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان، يرفرف العلم الإسرائيلي مجددًا فوق قمم الجبال المطلة على مستوطنات الجليل"، وأضاف: "بعد ستة وعشرين عامًا من الانسحاب، استعاد جنودنا البواسل بوفورت، وسيبقون هناك كجزء من المنطقة الأمنية في لبنان".

وأكد كاتس أن "استعادة بوفورت وتوسيع نطاق المناورة البرية يوجهان رسالة واضحة لأعدائنا: كل من يهدد مواطني إسرائيل سيخسر مواقعه الاستراتيجية تباعًا".

