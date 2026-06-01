وزير دفاع الاحتلال: سنبقى في قلعة بوفورت كجزء من المنطقة الأمنية الجديدة للجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال كاتس، خلال مراسم تأبين شهداء حرب لبنان الأولى عام ١٩٨٢: "بعد ستة وعشرين عامًا من الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان، يرفرف العلم الإسرائيلي مجددًا فوق قمم الجبال المطلة على مستوطنات الجليل"، وأضاف: "بعد ستة وعشرين عامًا من الانسحاب، استعاد جنودنا البواسل بوفورت، وسيبقون هناك كجزء من المنطقة الأمنية في لبنان".

وأكد كاتس أن "استعادة بوفورت وتوسيع نطاق المناورة البرية يوجهان رسالة واضحة لأعدائنا: كل من يهدد مواطني إسرائيل سيخسر مواقعه الاستراتيجية تباعًا".

