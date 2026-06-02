عراقجي يبحث مع نظيره المصري مستجدات الجهود الدبلوماسية وتداعيات العدوان على لبنان

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، خلال مكالمة هاتفية جرت مساء اليوم، وتبادلا وجهات النظر حول آخر مستجدات الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر في منطقة غرب آسيا، والتطورات الراهنة في لبنان في ضوء تصاعد الهجمات العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على المناطق الجنوبية من البلاد، وتداعيات هذه الأعمال العدوانية التي تُعتبر انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.