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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١١:٥٢ ص

في رسالة تهنئة الى نظيره الاذربيجاني؛

عراقجي: لطالما جمعت إيران وأذربيجان علاقات ودية

عراقجي: لطالما جمعت إيران وأذربيجان علاقات ودية

هنأ وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية نظيره الأذربيجاني، جيحون بايراموف بمناسبة اليوم الوطني لبلاده في رسالة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد عراقجي في رسالته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان تتمتعان على الدوام بعلاقات ودية قائمة على الاحترام المتبادل، وهي علاقات تستند إلى الروابط التاريخية والدينية والثقافية العميقة التي تجمع الشعبين الجارين والمسلمين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن من دواعي السرور أن قيادتي البلدين واصلتا العمل بإصرار لتحقيق تطلعات وآمال شعبيهما، الأمر الذي أسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها باستمرار نحو مزيد من التنمية والتقدم.

وأضاف أنه يسعده التأكيد على أن هذا المسار الديناميكي للتطور يواصل اكتساب مزيد من الزخم والتعزيز، ليشمل مختلف القضايا والمصالح المشتركة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1971304
جواد ماستری فراهانی

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