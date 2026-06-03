عراقجي: لطالما جمعت إيران وأذربيجان علاقات ودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد عراقجي في رسالته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان تتمتعان على الدوام بعلاقات ودية قائمة على الاحترام المتبادل، وهي علاقات تستند إلى الروابط التاريخية والدينية والثقافية العميقة التي تجمع الشعبين الجارين والمسلمين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن من دواعي السرور أن قيادتي البلدين واصلتا العمل بإصرار لتحقيق تطلعات وآمال شعبيهما، الأمر الذي أسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها باستمرار نحو مزيد من التنمية والتقدم.

وأضاف أنه يسعده التأكيد على أن هذا المسار الديناميكي للتطور يواصل اكتساب مزيد من الزخم والتعزيز، ليشمل مختلف القضايا والمصالح المشتركة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

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