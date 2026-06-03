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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:٤٩ ص

وزيرا خارجية إيران والسعودية يتباحثان هاتفيا

وزيرا خارجية إيران والسعودية يتباحثان هاتفيا

 أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي و وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان محادثة هاتفية بعد مساء الثلاثاء.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت وزارة الخارجية الايرانية، ان عراقجي وبن فرحان، ناقشا خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات في منطقة غرب آسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1971301
جواد ماستری فراهانی

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