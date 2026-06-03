وزيرا خارجية إيران والسعودية يتباحثان هاتفيا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت وزارة الخارجية الايرانية، ان عراقجي وبن فرحان، ناقشا خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات في منطقة غرب آسيا.

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