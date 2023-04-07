الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على لبنان وغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر ناصر كنعاني العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني استمرارا لتدنيس المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي للقوات الصهيونية على المصلين الفلسطينيين، انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، مطالبا برد فعل مؤثر ورادع من المجتمع الدولي والمحافل الدولية المسؤولة تجاه هذه الأعمال العدوانية للكيان الغاصب.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إلى الاتصالات الهاتفية التي اجراها رئيس الجمهورية ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع بعض نظرائهما في الدول الإسلامية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتأكيدهم على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف قوي وموحد من قبل الدول الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، ومنع تكرار تدنيس المسجد الأقصى و وقف الممارسات العدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

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