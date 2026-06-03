أول اجتماع لممثل إيران الخاص في الشؤون الصينية مع وزراء الاقتصاد في الحكومة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، الممثل الخاص لإيران في الشؤون الصينية، عقد اجتماعاً مع وزراء الاقتصاد، شمل كلاً من وزير الاقتصاد، ووزير النفط، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس منظمة البرنامج والميزانية، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة ، وذلك بهدف رفع مستوى التفاعلات مع الصين وتنسيق الفريق الاقتصادي الحكومي للتعبير عن المطالب المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وفي هذا الاجتماع، شرح ممثل الجمهورية الإسلامية للشؤون الصينية التطورات والبرامج المتعلقة بالصين في ضوء السياسات الإيرانية الجديدة.

كما أشار وزراء الاقتصاد في الحكومة إلى بعض النقاط الأساسية حول السلوكيات الاقتصادية الصينية خلال حرب رمضان، وكذلك خلال فترة إغلاق مضيق هرمز. وقد تم بحث القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية بشكل خاص، وتم الاتفاق على تقديم خطط لتعزيز العلاقات وحل المشاكل الجارية إلى الممثل الخاص الإيراني.

كما تم في هذا الاجتماع بحث سبل التقارب والتعاون من أجل تبني نهج موحد لدفع العلاقة مع الصين.

وبحسب هذا التقرير، فإن قاليباف، بالإضافة إلى متابعته للأمور الجارية، بصدد رسم استراتيجية جديدة لإيران لرفع مستوى العلاقات والمشاركة في القضايا الإقليمية والدولية، من أجل وضع الخريطة الإيرانية الجديدة أمام الصين كشريك استراتيجي لإيران.

يُذكر أنه قبل عدة أسابيع، تم تعيين "محمد باقر قاليباف" ممثلاً خاصاً لإيران في الشؤون الصينية؛ وقد شغل سابقاً هذه المسؤولية كل من الشهيد "علي لاريجاني" و"عبد الرضا رحماني فضلي".

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