٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٢٢ ص

عراقجي يعزي في وفاة عدد من عمال المناجم في الصين

في رسالة باللغة الصينية، أعرب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية عن تعازيه في وفاة وإصابة عدد كبير من اعمال المناجم في الصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، رسالة تعزية على إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "لقد تسبب حادث معدن المؤسف في مقاطعة شانشي، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من عمال المناجم، في حزن عميق".

وأضاف: باسمي واسم حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقين، وخاصةً إلى أسر الضحايا. وأدعو الله العلي القدير بالصبر والسلوان لأسر المتوفين، وبالشفاء العاجل للمصابين."

