سفیر باكستان الجديد يصل الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تعيين عمران أحمد صديقي، أحد كبار الدبلوماسيين المخضرمين في وزارة الخارجية الباكستانية، سفيرًا جديدًا لباكستان في طهران.

وقد شغل سابقًا منصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ. كما شغل السفير الباكستاني الجديد منصب المفوض السامي (سفير) لدى بنغلاديش.

وعمل عمران أحمد صديقي أيضًا قنصلًا عامًا لباكستان في تورنتو، وخبيرًا باكستانيًا في البعثة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة (نيويورك)، ونائبًا للمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، ومديرًا عامًا (لشؤون الصين) في وزارة الخارجية، وأمينًا عامًا مساعدًا لمجلس الأمن القومي الباكستاني.

وقد سافر إلى طهران مرة واحدة قبل عامين ضمن وفد سياسي للمشاركة في اجتماعات ثنائية.

وسيخلف السفير الباكستاني الجديد، السفير السابق محمد مدثر تيبو، الذي انتهت مهمته مؤخرًا، ومن المقرر أن يتوجه إلى طشقند بعد ذلك.

