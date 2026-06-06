ولايتي: من علقوا آمالهم على سراب التسوية في المنطقة يرتكبون خطأً استراتيجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية، على التطورات الجديدة في معادلات القوى بالمنطقة، قائلاً: إن الكابوس القديم والخوف التاريخي الذي راود المنظرين الغربيين من صعود إيران إلى السلطة قد أصبح واقعًا، وتشكلت هندسة جديدة للقوى.

وأضاف: إن اعتراف وسائل الإعلام الغربية، بما فيها رويترز والغارديان، بحاجة ترامب إلى اتفاق مؤقت لفتح مضيق هرمز، يدل على فشل عقيدة التهديد الإيراني وانتصار قوة المقاومة.

وأكد مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية: لكن الخطأ الاستراتيجي الأكبر يقع على عاتق أولئك الذين انغمسوا في سراب التسوية في المنطقة. لن تُبنى بنية جديدة لهندسة القوة على إضعاف المقاومة الباسلة.

وأشار إلى أن: للتفاؤل الدبلوماسي ثمن باهظ، وأن السلام الدائم ينبع من توازن القوى، لا من سراب التزامات لا أساس لها.

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