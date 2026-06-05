العميد حسن زاده: الأمريكيون هُزموا منذ اليوم العاشر لحرب رمضان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد حسن حسن زاده، قائد فيلق محمد رسول الله (ص) في طهران، قال في معرض رده على سؤال حول القدرة القتالية والإمكانات الهجومية والدفاعية للفيلق لمواجهة أي تحرك خبيث محتمل للعدو الأمريكي – الصهيوني: "على الرغم من أنه ليس من المعتاد أن نعلن عن جميع إمكاناتنا، إلا أن العدو يعلم أنه في كل مرة تصادمنا معه، رأى منا قدرات وإمكانات وأوراقاً رابحة لم يرَها من قبل".

وأضاف: "على شعبنا أن يعلم أنه في المستقبل، إذا أراد العدو أن يخطئ مرة أخرى، فسيواجه حتماً مشاهد ستحيره وتفاجئه مرة أخرى. ومن هذا المنطلق، نعد الشعب بأن استعدادات قواتنا المسلحة تفوق بكثير ما كانت عليه في بداية حرب رمضان والحرب المفروضة الثالثة".

وتابع قائد فيلق محمد رسول الله (ص) في طهران: "بطبيعة الحال، في كل هذه الحروب التي رأيتموها، فاجأنا العدو أمام شعبنا وإرادة شعبنا ومقاتلينا. لم تتحقق كل تصورات وتقديرات العدو في الحرب مع إيران، فجميع تصوراته وتقديراته التي كان لديه حتى اليوم لم تتحقق ولم يصل إلى أهدافه، بل إننا حققنا تفوقات مضاعفة في نفس المجالات التي كان العدو قد حددها كأهداف له".

وأشار حسن زادة إلى حقيقة أن العالم والمنطقة قد تقبلوا هزيمة أمريكا وانتصار إيران، قائلاً: "في رأيي، ترامب والأمريكيون هُزموا اعتباراً من اليوم العاشر للحرب، وما ترونه الآن من بعض التغييرات في السلوكيات والمواقف، هو لأن أعداءنا قد هُزموا وأُهينوا فعلاً أمام إرادة شعبنا وقوة قواتنا المسلحة، وليس لديهم إجابة لشعبهم ونخبهم وخبرائهم وشعوب العالم".

وأضاف: "اليوم، بفضل الله، يعلم العالم أجمع أن الطرف المنتصر في الميدان هو الشعب الإيراني وجبهة المقاومة وإيران الإسلامية، ويعلم الجميع أن الأمريكيين والكيان الصهيوني قد هُزموا بنسبة مئة بالمئة في أهدافهم، وبطبيعة الحال، يجب عليهم أن يقبلوا بأن يركعوا أمام شعبنا، وأن يستسلموا لهذه الإرادة الفولاذية التي كانت - على هذا النحو - حاضرة في الميادين لليلة تسعين وما بعدها".

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