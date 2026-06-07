ترامب يطالب الأمم المتحدة بفتح مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرحت نائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، لقناة فوكس نيوز: "يهتم الرئيس بالأمم المتحدة ويدرك إمكانيات هذه المؤسسة، ويعتقد أن بإمكانها القيام بدور فعال في استعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز وتطبيع الأوضاع في المنطقة".

وطلب الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا من شركائه العسكريين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، لكن أعضاء الحلف عارضوا هذا الطلب ولم يعتبروا الحرب مع إيران حربًا خاصة بهم. كما أصبح تجاهل حلفاء الولايات المتحدة لطلبات إيران المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز موضوعًا لسخرية ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.