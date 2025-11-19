تعاون إيراني أذربيجاني في مجال الترددات والفضاء والبنية التحتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني ستار هاشمي مع رشاد نبي اوف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان، على هامش المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 في باكو، وناقشا التعاون في مجال البنية التحتية، وتنسيق الترددات، وتطوير التعاون الفضائي، والأمن السيبراني، وتعزيز مسارات نقل البيانات بين البلدين.

في هذا اللقاء، أشاد السيد ستار هاشمي بالاستضافة الاستثنائية لجمهورية أذربيجان في قمة الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكدًا أن العلاقات بين إيران وأذربيجان شهدت تطورًا ملحوظًا في العديد من المجالات خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد زيارة رئيسنا إلى باكو.

وأكد، في معرض إشارته إلى سعي الرئيس الدائم لتطوير العلاقات مع جمهورية أذربيجان، أن إيران وأذربيجان دولتان صديقتان عريقتان تربطهما علاقات وطيدة، وأن التعاون في المجال الرقمي والبنية التحتية يُعدّ جزءًا هامًا من المصالح الاستراتيجية للبلدين.

التركيز على تنسيق الترددات وحل المشكلات الفنية

وأشار هاشمي إلى أن أحد أهم مجالات التعاون هو مسألة "شراء الترددات وإدارة الإشارات" في المناطق الحدودية، وهي مسألة واجهت تحديات لسنوات.

وأشار إلى الاجتماعات المتواصلة والمنتظمة بين البلدين، قائلاً: "إن تعيين ممثل خاص لمتابعة هذه المسألة قد أدى إلى إبرام اتفاقيات مهمة بين طهران وباكو وفتح آفاق التعاون في مجال التنظيم".

كما اعتبر وزير الاتصالات التعاون المشترك في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية محورًا مهمًا آخر، مضيفًا أن تقارب وجهات النظر التقنية بين طهران وباكو من شأنه أن يُسهم في تحقيق التقارب في تطوير الخدمات الفضائية وإدارة الطيف الترددي.

تعزيز التعاون التكنولوجي والتنموي بين طهران وباكو

وأشار إلى القدرات التكاملية للبلدين في الحوكمة الرقمية، وشبكات الاتصالات، وتطوير مشاريع تكنولوجيا المعلومات المشتركة، مؤكدًا استعداد إيران التام لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الأقمار الصناعية، والبنية التحتية، ونقل البيانات، والأمن السيبراني.

وأكد هاشمي أن إنشاء مسارات مستدامة واستراتيجية لنقل البيانات (على طول الممرات بين الشمال والجنوب والشرق والغرب) يصب في مصلحة البلدين، وأن طهران ترحب بتطوير هذا التعاون.

أذربيجان ترحب بتطوير التعاون

خلال هذا الاجتماع، أشاد رشاد نبي اوف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان، بدور إيران في التعاون الإقليمي، ورحب بصياغة مذكرة تفاهم مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قائلاً: "يمكن توقيع هذه الوثيقة خلال اجتماع رئيسي البلدين".

وأعلن استعداد أذربيجان للتعاون في تطوير أقمار القياس، والأمن السيبراني، ومشاريع الفضاء المشتركة، وقال: "يُعد شراء صور الأقمار الصناعية والأنشطة المشتركة في مجال الأعمال الفضائية من بين المواضيع التي تهم باكو".

وأشار الوزير الأذربيجاني إلى التعاون في مجال البنية التحتية مع شركة دلتا ودور البلدين في مسارات النقل في المنطقة، مؤكداً على أهمية إنشاء ممرات بيانات مشتركة، واقترح تشكيل لجنة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات لتحديد القدرات والشراكات الجديدة بين الشركات الإيرانية والأذربيجانية.

واقترح أيضا تبادل مسودة مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدين وإعدادها للتوقيع عليها خلال الزيارة المقبلة لوزير أذربيجان إلى طهران وحضوره اجتماع وزراء الاتصالات لدول بحر قزوين في عام 2026.

