لم تتعرض أي منطقة في كرمانشاه لأي هجوم

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وبالتزامن مع بدء العمليات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الأراضي المحتلة، تم تداول بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع انفجار أو هجوم أو تهديد أمني في محافظة كرمانشاه. لكن التحريات الدقيقة التي أجراها مراسل "مهر" أظهرت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يقع أي حادث من أي نوع في هذه المحافظة.

وبناءً على التقارير الميدانية لمراسل "مهر"، لم يتم تسجيل أي صوت انفجار، أو هجوم جوي، أو نشاط دفاعي، أو تهديد أمني في محافظة كرمانشاه منذ الساعة 00:00 وحتى صباح اليوم.

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