وزارة الدفاع: دعم القوات المسلحة مستمر بكل قوة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد ابن الرضا، القائم بأعمال وزير الدفاع، شدد على استمرار الدعم الشامل للقوات المسلحة، قائلاً: "يستمر دعم القوات المسلحة بكل طاقاتنا وقدراتنا المتاحة، ومجموعة وزارة الدفاع تعمل على مدار الساعة لتنفيذ المهام الموكلة إليها، وذلك في إطار تعزيز القدرة الدفاعية والدعم القتالي".

وأشار ابن الرضا إلى إجراءات وجرائم العدو المعتدي، مضيفاً: "لن نتراجع للحظة عن طريق الدفاع عن مصالح وأمن البلاد حتى معاقبة المعتدي، وجميع القدرات الدفاعية والداعمة في خدمة القوات المسلحة".

كما أدان القائم بأعمال وزير الدفاع جرائم الكيان الصهيوني بحق الأطفال والشعب الأعزل، مؤكداً: "إن الكيان الصهيوني القاتل للأطفال أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى الانهيار والتفكك، واستمرار جرائمه زاد من إرادة شعوب المنطقة في مواجهة هذا الكيان".

وشدد ابن الرضا على أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية تواصل مسيرتها في الدفاع عن البلاد والشعب بكل اقتدار، وأن وزارة الدفاع تدعم هذا المسار بكل طاقتها".

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