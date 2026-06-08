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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٢:٣٧ م

مقر خاتم الانبیاء يعلن عن نجاح العمليات العسكرية ضد أهداف الكيان الصهيوني

مقر خاتم الانبیاء يعلن عن نجاح العمليات العسكرية ضد أهداف الكيان الصهيوني

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، العقيد ابراهيم ذوالفقاري: لقد أثبتت القوات المسلحة القوية أنها تُلحق الهزيمة بالعدو الأمريكي والصهيوني في ذروة استعداداتهم الدفاعية والهجومية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيان: كما وعدنا، نفذنا ما وعدنا به، فقد أثبتت القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري الإسلامي وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنها في ذروة استعداداتها الدفاعية والهجومية، تعمل بسرعة ودقة عاليتين، وتجعل العدو الأمريكي والصهيوني يندم على ما فعل.

موجة جديدة من العمليات ضد الأراضي المحتلة

وأضاف العقيد ذوالفقاري: في الموجة الجديدة من العمليات ضد أهداف مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة، تلقى العدو ضربة هجومية ناجحة من القوات القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تلقى ضربات قوية وموجهة وذكية ومدمرة.

تحذير شديد اللهجة لأمريكا والكيان الصهيوني

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء: على أمريكا المجرمة والنظام الصهيوني الوحشي أن يعلما أن إيران قوية شامخة، وأن قوى المقاومة الباسلة في المنطقة ستصمد في وجه أي ظرف وأي تهديد، ولن تستسلم أبدًا للأعداء المهزومين، وإذا استمر العدوان والشر، فسوف يُرد عليهما بأشد العقاب.

/انتهى/

رمز الخبر 1971422
جواد ماستری فراهانی

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