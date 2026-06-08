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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١:٣٠ م

إيران تحذر مجلس المحافظين من اتخاذ نهج تصادمي وتقويض فرص الدبلوماسية

إيران تحذر مجلس المحافظين من اتخاذ نهج تصادمي وتقويض فرص الدبلوماسية

بالتزامن مع انطلاق الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي ظل تقارير تشير إلى مساعٍ أمريكية لتمرير قرار مناهض لإيران، حذرت البعثة الإيرانية في فيينا أعضاء المجلس من أن تبني نهج قسري وتصادمي لن يثمر عن تعاون، بل سيؤدي إلى تقويض فرص التوصل إلى حل دبلوماسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اصدرت بعثة إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا بياناً يوم الاثنين، أشارت فيه إلى أن اجتماع مجلس المحافظين لشهر يونيو سيتناول قضايا جوهرية.

وأوضح البيان أن الوضع الراهن للتعاون النووي بين إيران والوكالة هو نتيجة مباشرة لـ 17 موجة من الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على منشآت نووية سلمية خاضعة للضمانات الإيرانية، فضلاً عن التهديدات المستمرة، وهو وضع غير مسبوق في تاريخ الوكالة.

كما أكد الوفد الإيراني أن مسؤولية أي عمل غير مشروع دولياً تقع حصراً على عاتق مرتكبه ولا يمكن تحميلها للضحية، مشدداً على ضرورة ألا يُستخدم مجلس المحافظين أداةً لإعفاء منفذي هذه الهجمات من مسؤولياتهم.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين لدعم مشروع قرار يُلزم إيران بتقديم إيضاحات حول المواقع النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب المخزن فيها.

وبحسب مسودة القرار التي اطلعت عليها "رويترز"، يُطلب من إيران تزويد الوكالة بمعلومات تفصيلية حول المواد والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات، وتوفير كافة سبل الوصول اللازمة للتحقق من هذه المعلومات بشكل عاجل ودون تأخير.

يُذكر أن التعاون بين إيران والوكالة قد عُلّق عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية؛ إذ أصدر مجلس الشورى الإسلامي العام الماضي قانوناً يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة إلى حين استيفاء شروط محددة.

/انتهى/

رمز الخبر 1971419
جواد ماستری فراهانی

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