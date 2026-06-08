الهلال الأحمر: تعرضت 12 نقطة في إيران للقصف؛ فرق الإغاثة حضرت إلى المواقع

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مجتبى خالدي قال: "اعتباراً من الساعة الرابعة فجر اليوم، و إثر الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على البلاد، دخلت جمعية الهلال الأحمر في حالة استنفار كامل".

وأضاف خالدي: "جميع قواعد الإغاثة والإنقاذ ومراكز عمليات الطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر في جميع أنحاء البلاد في حالة استنفار، كما أن 110 آلاف متطوع متخصص في الإغاثة والإنقاذ مستعدون للتعاون في عمليات الإغاثة".

وأوضح المتحدث أن "5 آلاف عنصر عملياتي من الهلال الأحمر في حالة استنفار فعال حالياً"، مؤكداً أن "هذه القوات مستعدة تماماً لتقديم أي مساعدة إغاثية في المناطق المنكوبة".

وتابع خالدي: "تم حتى الآن الإبلاغ عن 12 موقعاً تعرض للقصف، وقد حضرت فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر إلى المواقع المحددة وقامت بالإجراءات اللازمة".

وشدد المتحدث على أنه "لم يتم تسجيل أي حالة استشهاد أو إصابة حتى هذه اللحظة، ومع ذلك، لا تزال جمعية الهلال الأحمر في حالة استنفار كامل".

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