وزارة الدفاع الايرانية تعرب عن تقديرها لحضور الشعب اليلي الممتد لمئة يوم في الشوارع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة تعتبر الحضور المتميز للشعب في الميدان دعمًا قيّمًا لنضال أبناء الوطن في القوات المسلحة، وتعتبر من واجبها مواصلة عملية إنتاج وتطوير المعدات والأسلحة والأنظمة التي تحتاجها القوات المسلحة بقوة وسرعة أكبر، مستخدمةً كافة الإمكانيات العلمية والصناعية والدفاعية للبلاد.

نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تُعرب وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة عن خالص تقديرها للحضور الواعي والمتحمس والمسؤول للشعب الإيراني العظيم خلال المئة يوم الماضية؛ حضورٌ أثبت مجدداً عمق ارتباط الشعب بمبادئ الثورة الإسلامية، والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية والمحافظة، وأظهر أن الأمة الإيرانية دائماً في طليعة المدافعين عن الوطن وقيمه في المنعطفات التاريخية.

في ظل سعي الأعداء الأمريكيين والصهاينة إلى إضعاف إرادة الشعب الإيراني باللجوء إلى الحرب والإرهاب والضغط والعمليات النفسية، قلبَ حضور الشعب المستمر على الساحة حساباتهم رأساً على عقب، وأثبت أن رأس مال الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحقيقي هو ثقة الشعب الإيراني العظيم وبصيرته وصموده.

تعتبر وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة هذا التواجد الفريد دعماً قيماً لنضال أبناء الوطن في القوات المسلحة، وتعتبر من واجبها مواصلة إنتاج وتطوير المعدات والأسلحة والأنظمة اللازمة للقوات المسلحة بقوة وسرعة أكبر، مستخدمةً كافة الإمكانيات العلمية والصناعية والدفاعية للبلاد، لكي تبقى أيدي جنود الإسلام في الدفاع عن أمن الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه قويةً وراسخة.

ولا شك أن أبناء هذا الوطن في وزارة الدفاع، جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيواصلون مسيرة تعزيز الردع وتقوية القدرات الدفاعية للبلاد بكل جدية، ولن يسمحوا للأعداء بزعزعة أمن إيران الإسلامية وسلطتها ولو بأدنى قدر.

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