قائد الجيش الإيراني: أي تكرار لاعتداءات العدو وجرائمه سيواجه بأشد الاجراءات وأقصاها

أفادت وكالة مهر للأنباء أصدر القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء أمير حاتمي، رسالة بمناسبة الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل العدو، وبعد مرور مئة يوم على صمود وثبات الشعب الإيراني العظيم.

وفي ما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الشعب الإيراني العزيز المحب لوطنه والمبعوث لرسالة العزة والكرامة،

في الوقت الذي كان فيه وسيط المفاوضات حاضرًا في إيران، عاد العدو مجددًا إلى نقض عهوده وخرق وقف إطلاق النار، مؤكّدًا مرة أخرى أنه لا يلتزم بأي اتفاق أو تفاهم، ولا يحترم المواثيق والعهود.

إن حضوركم الملحمي، أيها الشعب الإيراني الأبيّ، في ميدان الصمود والثبات، كان له بالغ الأثر في رفع معنويات المقاتلين وبث روح جديدة في شرايين الجيش الشعبي وسائر قواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن الإسلامي العزيز. وإن أبناءكم وإخوتكم في الصفوف الدفاعية المتقدمة على أتمّ الجهوزية والاستعداد للقتال حتى آخر قطرة دم، وبذل الأرواح فداءً لعزة إيران الإسلامية واستقلالها.

إن مئة يوم من مقاومتكم وصمودكم تمثل تجسيدًا حيًا للإرادة الوطنية، ووحدة إيران المتماسكة، وانتصارًا لقيم الصبر والثبات، ورسالة واضحة من التلاحم والوحدة المقدسة تحت قيادة الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله العالي)، كما أنها تشكل ردًا حاسمًا من إيران الموحدة على الأعداء الغادرين الذين استهدفوا استقلال هذا الوطن الطاهر ووحدة أراضيه، وسعوا إلى المساس بعزة شعبنا الكريم وأمنه.

واستنادًا إلى دعمكم ومساندتكم الدائمة، نؤكد مجددًا الجهوزية الكاملة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحذر من أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اعتداءات الكيان الصهيوني. كما نؤكد أن أي تكرار لاعتداءات العدو وجرائمه سيُواجَه بإجراءات أشد وأقسى.

جندي الإسلام وفدائي إيران

القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية

اللواء أمير حاتمي