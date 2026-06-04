القوات البحرية الإيرانية تستهدف مدمرة أمريكية في بحر عمان

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه خلال الليلة الماضية، ورداً على الأعمال العدوانية، وانتهاك قواعد مضيق هرمز، والاعتداء على السفن التجارية الإيرانية في بحر عمان من قبل الجيش الأمريكي، قامت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، باستهداف "مركز القيادة والسيطرة" المسؤول عن هذه الأعمال، والمتمركز على متن مدمرة أمريكية كانت تحاول الاقتراب من المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بحر عمان.

وأكدت القوات البحرية أنها ترصد العدو الإجرامي والمعتدي الأمريكي – الصهيوني بكل قوة، وستنتقم بأشد وجه لدماء شهداء المدمرة "دنا" الأبرار، وستتصدى لأي عمل عدائي في أقصر وقت ممكن.

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